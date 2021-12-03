نشطاء أكراد يدخلون أراضي منظمة مراقبة الأسلحة الكيمياوية

اقتحم العشرات من المتظاهرين، الذين رفعوا الأعلام من منظمة كردية الأراضي الهولندية لمنظمة مراقبة الأسلحة الكيمياوية العالمية يوم الجمعة، احتجاجًا على ما زعموا أنه استخدام القوات التركية لأسلحة كيمياوية.

وقال المتحدث ديك جوييرت إن الشرطة بدأت في اعتقال المتظاهرين، بعد أن تمكنوا من تجاوز الأمن، بما في ذلك السياج العالي الذي يحيط بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي.

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وقال جوييرت إن جماعة كردية تدعى ديم نيد نظمت مظاهرة احتجاجا على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمياوية من قبل القوات المسلحة التركية.

وأصدر حزب العمال الكردستاني، الخميس، بيانا زعم فيه استخدام تركيا المتكرر للأسلحة الكيمياوية في شمال العراق. وتنفي تركيا أنها تستخدم أسلحة كيمياوية في صراعها مع الجماعة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني.

وأظهرت صور من الاحتجاج نشرتها وسيلة الإعلام الهولندية ما لا يقل عن 12 من سيارات الشرطة مصطفة خارج مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ونحو 30 متظاهرا خارج المبنى يحملون لافتات وأعلام.