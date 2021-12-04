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الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني طعن إسرائيليا في القدس

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خلال إطلاق النار على الشاب الفلسطيني

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني طعن إسرائيليا في القدس

اندلعت مواجهات بين مقدسيين والقوات الإسرائيلية في منطقة باب العامود

دبي - العربية.نت

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أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني في باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قيامه بطعن إسرائيلي.

ووصفت حالة المصاب بالمتوسطة وحتى الخطيرة، وهو متدين وفي العشرين من عمره.

وذكرت جيروزاليم بوست أنه تم تحييد المهاجم.

وأغلقت القوات الإسرائيلية الأبواب المؤدية للباب الأقصى، واندلعت مواجهات بين مقدسيين والقوات الإسرائيلية في منطقة باب العامود.

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