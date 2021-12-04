بلومبرغ تكشف تفاصيل صفقة المسيرات التركية السرية إلى أوكرانيا

كشفت وكالة بلومبرغ عن تفاصيل صفقة المسيرات التركية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن عدد الطائرات بدون طيار من طراز البيرقدار، التي اشترتها كييف من أنقرة، أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقا.

ونقلت الوكالة، عن مصادر في الوكالات الحكومية في أنقرة أن الجانب التركي باع سلطات كييف منذ عام 2019، كمية كبيرة من هذه الطائرات بدون طيار، إلى جانب الصواريخ ومحطات التحكم والتوجيه اللازمة لها.

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صفقة جديدة من مسيرات البيرقدار

وقالت بلومبرغ إن أنقرة ستزود كييف بصفقة جديدة من مسيرات البيرقدار، يتجاوز عدد طائراتها العشرين طائرة.

كما كشف أحد المصادر لبلومبرغ عن خطط لأنقرة وكييف لتنظيم عمليات إنتاج مشترك لصواريخ شبيهة بصاروخ "زينيت -2" الأوكراني، ونوه المصدر بأن تركيا تنفي وجود مثل هذه النوايا.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة مع حلول ديسمبر من العام الماضي، كان لدى كييف ست طائرات بدون طيار تركية هجومية من طراز بيرقدار TB2 وعدة مئات من الصواريخ عالية الدقة تركب عليها. وأشارت الأنباء إلى أن أوكرانيا ستحصل في عام 2021 على حوالي 15 طائرة بدون طيار إضافية.