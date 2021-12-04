تركيا.. تفكيك عبوة ناسفة زرعت في سيارة شرطي

فكك الأمن التركي السبت عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" ينتمي الشرطي إلى قوة مكافحة الشغب في قضاء نصيبين التابع لماردين.

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وزرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة الخاصة بالشرطي عندما كانت مركونة، وتمكّن الخبراء من تفكيكها.

وتواصل قوات الأمن في الولاية أعمالها للقبض على الأشخاص الذين زرعوا العبوة تحت السيارة بعد أخذ عينات من البصمات.

وذكرت الوكالة أن الشرطي الذي وضعت المفخخة في سيارته، كان من أفراد الفريق المقرر إرساله كقوة تعزيز إلى ولاية سيرت (جنوب شرق)، السبت، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لها.

وأوضحت أن الشرطي كان قد انطلق بسيارته الخاصة من مكان إقامته إلى المهمة، وذهب إلى مكان إقامة زميله الذي سيرافقه في الرحلة، وأن الأخير هو الذي رصد العبوة تحت السيارة قبيل ركوبهما.

وفي وقت سابق من السبت، شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في سيرت.