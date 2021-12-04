.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا.. تفكيك عبوة ناسفة زرعت في سيارة شرطي

  • الخط
A police car drives through the empty Red Crescent Square in Ankara, on May 1, 2020, during a three-day lockdown aimed at curbing the spread of COVID-19, the novel coronavirus. Turkey has taken a series of measures to prevent the spread of the virus including shutting schools, restaurants and other public spaces.There are also all-day weekend curfews in 31 cities including Ankara and Istanbul, with a three-day lockdown from May 1, a public holiday. / AFP / Adem ALTAN May 6th, 2020 britain - france - health - virus - transport May 6th, 2020 britain - france - health - virus - transport May 6th, 2020 yemen - health - virus
سيارة للشرطة التركية (أرشيفية)
تركيا

تركيا.. تفكيك عبوة ناسفة زرعت في سيارة شرطي

مصادر تؤكد أن الشرطي كان من أفراد الفريق المقرر إرساله كقوة تعزيز لولاية سيرت على هامش زيارة لأردوغان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فكك الأمن التركي السبت عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" ينتمي الشرطي إلى قوة مكافحة الشغب في قضاء نصيبين التابع لماردين.

وزرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة الخاصة بالشرطي عندما كانت مركونة، وتمكّن الخبراء من تفكيكها.

صورة نشرتها مواقع للعبوة الناسفة
صورة نشرتها مواقع للعبوة الناسفة

وتواصل قوات الأمن في الولاية أعمالها للقبض على الأشخاص الذين زرعوا العبوة تحت السيارة بعد أخذ عينات من البصمات.

وذكرت الوكالة أن الشرطي الذي وضعت المفخخة في سيارته، كان من أفراد الفريق المقرر إرساله كقوة تعزيز إلى ولاية سيرت (جنوب شرق)، السبت، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لها.

من زيارة أردوغان لسيرت
من زيارة أردوغان لسيرت
المعارضة التركية تتجه لإعلان "وثيقة انتخابية" في تحالفها ضد أردوغان العرب والعالم تركيا المعارضة التركية تتجه لإعلان "وثيقة انتخابية" في تحالفها ضد أردوغان

وأوضحت أن الشرطي كان قد انطلق بسيارته الخاصة من مكان إقامته إلى المهمة، وذهب إلى مكان إقامة زميله الذي سيرافقه في الرحلة، وأن الأخير هو الذي رصد العبوة تحت السيارة قبيل ركوبهما.

وفي وقت سابق من السبت، شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في سيرت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
الأكثر قراءة
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
تأجيل دعوى رشوان توفيق في اتهام ابنته بالاستيلاء على مليون جنيه تأجيل دعوى رشوان توفيق في اتهام ابنته بالاستيلاء على مليون جنيه
السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟ لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟
موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع
قبل أن تذهب
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
اكتشف المزيد