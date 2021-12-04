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فرنسا تجلي 329 شخصاً من كابل.. بينهم 258 أفغانياً مهدداً

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A Qatar Airways aircraft bound to Qatar prepares to take off at the airport in Kabul on September 10, 2021. A second charter flight left Afghanistan on September 10 carrying foreigners and Afghans to Qatar in a sign the country's main airport was close to resuming commercial operations, as the United Nations warned of credible allegations of reprisal killings by the Taliban. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
طائرة على مدرج مطار كابل (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

فرنسا تجلي 329 شخصاً من كابل.. بينهم 258 أفغانياً مهدداً

أعلنت باريس أيضاً أنها سلمت "40 طناً من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان"

العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أن 258 أفغانياً "مهددين بسبب ارتباطاتهم"، تم إجلاؤهم من كابل إلى الدوحة وسيتم نقلهم قريباً إلى فرنسا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن طائرة استأجرتها باريس "سمحت بإجلاء 258 أفغانية وأفغانياً مهددين بشكل خاص بسبب ارتباطاتهم، ولا سيما الصحافيين، أو لارتباطهم بفرنسا"، ومنهم موظفون مدنيون كانوا يعملون لدى الجيش الفرنسي.

كما تم إجلاء 11 فرنسياً و60 هولندياً على متن الرحلة نفسها.

أفغانيون في مركز استقبال في فرنسا بعد إجلائهم من كابل في أغسطس الماضي
أفغانيون في مركز استقبال في فرنسا بعد إجلائهم من كابل في أغسطس الماضي
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وقالت باريس في البيان، إنه تم منذ 10 سبتمبر إجلاء 110 فرنسيين، بالإضافة إلى 396 أفغانية وأفغانياً في 10 رحلات منفصلة و"معقّدة" نظمتها قطر.

ومنذ سقوط كابل في أغسطس الماضي بيد حركة طالبان ورحيل الأميركيين، عمدت دول عدة إلى إجلاء رعاياها بالإضافة إلى أفغان مهددين على وجه الخصوص لكونهم خدموا مصالح أجنبية في السنوات الأخيرة.

وفي سياق آخر، كما أعلنت باريس في بيان مشترك مع الدوحة، أنها سلمت "40 طناً من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان".

وتعاني أفغانستان في ظل انخفاض حاد في مساعدات التنمية الدولية بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.

مساعدات أممية وصلت لأفغانستان عبر أوزباكستان في أكتوبر الماضي
مساعدات أممية وصلت لأفغانستان عبر أوزباكستان في أكتوبر الماضي
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