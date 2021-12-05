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لافروف: لا اتفاق بعد على لقاء يجمع بوتين وبايدن

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فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو 2021 (رويترز)
فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو 2021 (رويترز)

لافروف: لا اتفاق بعد على لقاء يجمع بوتين وبايدن

دبي – العربية.نت

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مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين بسبب حشد روسيا قوات عسكرية على الحدود الأوكرانية، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على لقاء يجمع الرئيس فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن عقب لقائهما السابق عبر الفيديو.

كما وجه لافروف اتهامات لأوكرانيا، معتبرا "أن لا نية لدى كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك"، مشيراً إلى وجوب إجبارها على ذلك.

اتصال بين بايدن وبوتين الثلاثاء.. وأوكرانيا أبرز الملفات أميركا روسيا و بوتين اتصال بين بايدن وبوتين الثلاثاء.. وأوكرانيا أبرز الملفات

إلى ذلك، اتهم باريس وبرلين بإهمال التزاماتهما ضمن إطار صيغة "النورمندي" في التأثير على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك 2.

وكانت جينيفر ساكي، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أعلنت أمس السبت أن بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو مع بوتين الثلاثاء، يتناول فيه مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

موسكو طلبت إجراء المكالمة

وأضافت أن "الرئيس سيعيد التأكيد على دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، مؤكدة أن موسكو هي من طلبت إجراء مكالمة عبر الفيديو.

فيما أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أمس إلى هذا الاتصال، قائلا إن "الرئيسين هما من سيقرران إلى متى سيستمر حديثهما".

يذكر أن آخر مكالمة معلنة بين الزعيمين كانت في يوليو/تموز الماضي (2021)، عندما ضغط بايدن على بوتين لكبح جماح عصابات القرصنة الإجرامية، ومقرها موسكو، والتي شنت هجمات على الولايات المتحدة.

قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)
قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)

الانضمام إلى الناتو

يأتي ذلك، فيما تصر روسيا أكثر من أي وقت مضى على ضمان الولايات المتحدة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

لكن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، قال الأسبوع الماضي إنه لا رأي لروسيا في خطط انضمام أي دول أخرى للحلف.

كما أكد دبلوماسيون أميركيون ومسؤولون سابقون في حلف الناتو أن بايدن لن يوافق على أي طلب روسي من هذا القبيل.

يشار إلى أن العلاقات الروسية الأميركية والأوروبية، شهدت خلال الأسابيع الماضية تصاعدا في التوتر على خلفية الملف الأوكراني، والحدود البيلاروسية، وغيرها من الملفات.

فيما أكدت الاستخبارات الأميركية، بحسب ما أفادت "أسوشييتد برس" أن موسكو حشدت نحو 70 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وبدأت التخطيط لغزو محتمل أوائل العام المقبل.

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