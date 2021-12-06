اعتقال منفذ أصعب عملية سطو مسلح على بنك بالأردن

أغلقت الأجهزة الأمنية في الأردن ملف أصعب عملية سطو مسلح على بنك في العاصمة عمّان بعد 4 سنوات من البحث والتحري بسبب هروب واختفاء منفذ العملية.

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فقد وصفت السلطات العملية بالأصعب لأن المجرم كان متخفياً، حيث فر بين الأحياء السكنية والشوارع والطرق الفرعية، الأمر الذي صعب عليها عملية البحث التي لم تكن مستحيلة في النهاية.

أخفى ملامحه وأشهر سلاحاً

بدوره، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، والتي أوعز مدير الأمن العام بتشكيلها، أعادت منذ أسابيع التحقيق في قضية سلب مسلح حصلت في عام 2018م.

حينها، دخل شخص مجهول بتاريخ 24/1/2018م فرع أحد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه، وأشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ثم لاذ بالفرار، ولم يتم تحديد هويته.

76 ألف دينار

وأكد أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على إعادة التحقيقات ومقارنة الأدلة، بعد الحصول على معلومات جديدة حول القضية إلى أن قادتهم التحقيقات إلى تحديد هوية المشتبه به.

وأضاف أنه جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وأنه فعلاً قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكانية.

يذكر أن التحقيق ما زال جارياً مع المتهم تمهيدا لإحالته إلى القضاء.