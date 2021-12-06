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تحذير أممي: 14 مليون سوداني على شفا مجاعة

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المجاعة في السودان
من السودان (أرشيفية)

تحذير أممي: 14 مليون سوداني على شفا مجاعة

دبي - العربية.نت

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حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن 14,3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.

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وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية في تصريح بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، أن "شركاء العمل الإنساني قدروا عدد الذين يحتاجون الي مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14,3 مليون شخص من أصل 47,9 مليون نسمة.

كما أضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو "أعلى رقم خلال عقد من الزمن"، ومن بين هؤلاء 2,9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة.

أكثر من مليون لاجئ

يشار إلى أن السودان يستضيف 1,2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68% منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عام 2011.

غير أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يقارب 400%.

كما أنها تمرّ بأزمة سياسية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، حين فرض الجيش حالة الطوارئ وحل الحكومة قبل أن يوقع في 21 نوفمبر اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

إلى ذلك، تفتقر البلاد للبنى التحتية، فيما تكافح للاستفادة من ملايين هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.

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