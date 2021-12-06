رئيس جنوب إفريقيا: هذا السلاح الأنجع لصد أوميكرون

مع تزايد حالات وشدد رئيس البلاد الإصابة بـ"أوميكرون" لمتحور الجديد من كورونا، أعلنت جنوب إفريقيا أن مستشفياتها تستعد لموجة جديدة من كوفيد19. وشدد رئيس البلاد سيريل رامافوزا، على أن زيادة نسبة التطعيم هي السلاح الأنجع، والأداة الرئيسة لمكافحة "أوميكرون"

كما أوضح أن السلطات تجهز المستشفيات لاستقبال المزيد من المرضى في الوقت الذي تدفع فيه سلالة أوميكرون البلاد إلى موجة رابعة من كورونا.

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هيمنة أوميكرون

إلى ذلك، قال رامافوزا في نشرة إعلامية أسبوعية، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت رويترز، أن أوميكرون يهيمن فيما يبدو على الحالات الجديدة في أغلب أقاليم البلاد التسعة. وأضاف "نراقب عن كثب معدلات الإصابة ودخول المستشفيات".

أتت تلك التصريحات فيما ارتفعت الإصابات في البلاد الأسبوع الماضي، حتى بلغت أكثر من 16 ألف حالة يوم الجمعة الماضب، فيما وصلت الاثنين الماضي إلى 2300.

أسرع انتشارا

بالتزامن، يتسابق العلماء في جنوب إفريقيا ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان أوميكرون أسرع انتشارا أو يسبب حالات إصابة أكثر شدة أو أكثر مقاومة للقاحات الموجودة من السلالات السابقة.

لكن روايات أطباء وخبراء محليين، جاءت مطمئنة خلال الفترة الماضية، إذا أكد العديد منهم أن أغلب الحالات حتى الآن إصاباتها معتدلة.

يذكر أن المتحور الجديد رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي وأثار قلقا عالميا إذ تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة.