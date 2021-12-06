.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس جنوب إفريقيا: هذا السلاح الأنجع لصد أوميكرون

  • الخط
أوميكرون
فيروس كورونا

رئيس جنوب إفريقيا: هذا السلاح الأنجع لصد أوميكرون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تزايد حالات وشدد رئيس البلاد الإصابة بـ"أوميكرون" لمتحور الجديد من كورونا، أعلنت جنوب إفريقيا أن مستشفياتها تستعد لموجة جديدة من كوفيد19. وشدد رئيس البلاد سيريل رامافوزا، على أن زيادة نسبة التطعيم هي السلاح الأنجع، والأداة الرئيسة لمكافحة "أوميكرون"

كما أوضح أن السلطات تجهز المستشفيات لاستقبال المزيد من المرضى في الوقت الذي تدفع فيه سلالة أوميكرون البلاد إلى موجة رابعة من كورونا.

صورة بألف دراسة.. تكشف حجم خطورة "أوميكرون" صحة صورة بألف دراسة.. تكشف حجم خطورة "أوميكرون"

هيمنة أوميكرون

إلى ذلك، قال رامافوزا في نشرة إعلامية أسبوعية، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت رويترز، أن أوميكرون يهيمن فيما يبدو على الحالات الجديدة في أغلب أقاليم البلاد التسعة. وأضاف "نراقب عن كثب معدلات الإصابة ودخول المستشفيات".

أتت تلك التصريحات فيما ارتفعت الإصابات في البلاد الأسبوع الماضي، حتى بلغت أكثر من 16 ألف حالة يوم الجمعة الماضب، فيما وصلت الاثنين الماضي إلى 2300.

أسرع انتشارا

بالتزامن، يتسابق العلماء في جنوب إفريقيا ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان أوميكرون أسرع انتشارا أو يسبب حالات إصابة أكثر شدة أو أكثر مقاومة للقاحات الموجودة من السلالات السابقة.

لكن روايات أطباء وخبراء محليين، جاءت مطمئنة خلال الفترة الماضية، إذا أكد العديد منهم أن أغلب الحالات حتى الآن إصاباتها معتدلة.

يذكر أن المتحور الجديد رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي وأثار قلقا عالميا إذ تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد