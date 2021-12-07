حميدتي لرئيس البعثة الأممية: مستعدون لمساعدة حمدوك

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أكد لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" الاستعداد التام من قبل المجلس على مساعدة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أداء مهامه.

وأشار دقلو إلى أن "الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي، مؤكدا استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء لأداء مهامه". وأضاف المجلس في بيان أن دقلو أكد لبيرتس "عزمهم على المضي قدما في مسار التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يفضي إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة". ونقل البيان عن بيرتس الدعوة إلى أهمية وضع "مؤشرات للانتقال السياسي".

مادة اعلانية

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد في السودان.

كما أوضح أن هذا الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية.

ولم يستبعد البرهان ترشح أي من قوى الثورة، باستثناء العسكريين، في الانتخابات المزمع عقدها مستقبلا في البلاد، بحسب ما أوضح مكتبه في بيان، اليوم الأحد.

استثناء بعض الأطراف

إلى ذلك، أشار إلى أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، في إشارة للحركات المسلحة.

وكان رئيس مجلس السيادة أعلن في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أمس السبت، أن هناك "مؤشّرات إيجابيّة" تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكدا أن جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023.