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عملية طعن بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.. وتوقيف فتاة

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فتاة فلسطينية بشبهة تنفيذ عملية الطعن

عملية طعن بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.. وتوقيف فتاة

جاء الهجوم بعد أيام من قيام فلسطيني بطعن وجرح إسرائيلي، خارج البلدة القديمة في القدس

دبي - العربية نت

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طعنت امرأة إسرائيلية وأصيبت بجروح خطيرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اليوم الأربعاء، وهرب منفذ العملية، حسب ما قالت الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتاة فلسطينية بشبهة تنفيذ عملية الطعن.

المشتبه بقيامها بعملية الطعن
المشتبه بقيامها بعملية الطعن

وتم نشر صور لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما، يشتبه بتنفيذها عملية الطعن.

وعُثر على الفتاة داخل مدرسة بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة بعد أن هربت من المكان.

المشتبه بقيامها بعملية الطعن
المشتبه بقيامها بعملية الطعن

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المرأة المصابة تبلغ من العمر 30 عاما، ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

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وقع الحادث في حي الشيخ جراح الذي تواجه فيه عائلات فلسطينية خطر الطرد على يد المستوطنين اليهود وسط معركة قانونية ممتدة منذ عقود.

ساعدت الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة هناك الربيع الماضي في إشعال حرب غزة التي استمرت 11 يوما.

سمع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء الحي حيث كانت حركة المرور مكتظة في ساعة الذروة الصباحية.

جاء الهجوم بعد أيام من قيام فلسطيني بطعن وجرح إسرائيلي خارج البلدة القديمة في القدس، وأطلقت شرطة حرس الحدود النار على المهاجم وقتلته.

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