وزير دفاع بريطانيا لبوتين: فكر مجدداً قبل غزو أوكرانيا

طالب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالتفكير مجدداً قبل غزو أوكرانيا.

وحض الوزير البريطاني بوتين على عدم غزو أوكرانيا، مشيراً إلى وجود وسائل غير عسكرية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

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كما أضاف أن 6% فقط من حدود روسيا يوجد حولها قوات حلف الأطلسي (الناتو)، لافتاً إلى أن قرار انضمام عضو جديد إلى الناتو ليس من اختصاص روسيا.

تحضير لهجوم

يشار إلى أن كييف وحلفاءها تتهم روسيا بحشد قوات ومدرعات عند حدودها تحضيراً لهجوم.

وقال مسؤول أميركي كبير في وقت سابق: "لا نعرف إن كان الرئيس بوتين اتخذ قراراً حول تصعيد عسكري محتمل مع أوكرانيا، لكننا نعلم أنه يتخذ الإجراءات لتوفير القدرة على شن تصعيد كهذا".

في المقابل تنفي موسكو أن تكون لديها أي نية بشن حرب. إلا أنها عرضت بعض الشروط ومنها التزام أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على غرار ما فعلت دول كثيرة من الكتلة السوفياتية السابقة.

ضم القرم

غير أن كييف وواشنطن لا تنويان القيام بالتزام كهذا مع أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري تبدو مجمدة في الواقع، مع أنها بوشرت رسمياً.

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 2014 نزاعاً بين كييف وانفصاليين موالين للروس في شرق البلاد اندلع إثر ضم روسيا شبهة جزيرة القرم، وأسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.