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أفغانستان.. قتيلان وجرحى بتفجيرين منفصلين في كابل

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من موقع انفجار كابل (فرانس برس)
من موقع انفجار كابل (فرانس برس- أرشفية)

أفغانستان.. قتيلان وجرحى بتفجيرين منفصلين في كابل

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أعلنت حكومة طالبان اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في تفجيرين منفصلين وقعا في منطقة غرب العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد خوستي للصحافيين، أن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي في العاصمة.

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كذلك، أضاف أن "امرأة أصيبت في تفجير آخر في المنطقة نفسها"، مشيراً إلى أن التفجير الثاني ناتج أيضاً عن عبوة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

وتسكن منطقة دشتي بارتشي غالبية من الهزارة الشيعة الذين كانوا لسنوات هدفا لأعمال عنف يشنها تنظيم داعش-ولاية خراسان.

هجمات دامية

كذلك، أسفر هجوم مماثل في نوفمبر الماضي، على حافلة صغيرة في دشتي بارتشي عن مقتل شخصين وإصابة خمسة. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وتبنى التنظيم هجوماً انتحارياً في 15 أكتوبر الماضي، استهدف مسجداً في قندهار، وأدى إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

طالبان
طالبان

ووقع الهجوم بعد أسبوع على تفجير آخر في مسجد في ولاية قندوز الشمالية أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

يشار إلى أن تفجير اليوم هو الأول الذي تعلنه طالبان منذ أسابيع، لكن كابل شهدت هجمات متكررة في الآونة الأخيرة قالت طالبان إنها غير دامية.

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