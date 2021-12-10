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بوتين: النزاع في شرق أوكرانيا "يشبه الإبادة"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)

بوتين: النزاع في شرق أوكرانيا "يشبه الإبادة"

العربية.نت، وكالات

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في خضم توترات مع الدول الغربية، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا "يشبه الإبادة".

جاء كلام بوتين فيما من المقرر أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفياً إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورؤساء دول أخرى مجاورة لروسيا قلقة من احتمال حصول هجوم روسي.

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كما أتى تعليق بوتين رداً على صحافي خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، سأله عن التمييز الذي يتعرض له ناطقون بالروسية خارج حدود روسيا، وفق فرانس برس.

رهاب روسيا

وقال بوتين إن "رهاب روسيا هو خطوة أولى باتجاه الإبادة (..) أنت وأنا نعرف ما يحدث في دونباس"، في إشارة إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، مضيفاً: "بالطبع يشبه ذلك الإبادة".

يشار إلى أنه سبق للرئيس الروسي أن قام بالتشبيه نفسه بشأن الحرب بشرق أوكرانيا في 2015 و2019.

جندي أوكراني (أرشيفية من فرانس برس)
جندي أوكراني (أرشيفية من فرانس برس)

وغالبية المقيمين في أوكرانيا يتحدثون الأوكرانية والروسية، إلا ان المناطق في جنوب البلاد وشرقها تسكنها غالبية ناطقة بالروسية.

مقتل 13 ألف

يذكر أن انتفاضة شعبية في أوكرانيا كانت أطاحت بالنظام المدعوم من موسكو عام 2014. وبعد ذلك ضمت روسيا شبه جزيرة القرم فيما تتواجه القوات الأوكرانية مع انفصاليين مدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا. وأدى هذا النزاع إلى مقتل 13 ألف شخص.

تدريبات عسكرية لجنود من القوات الجوية الأوكرانية بمنطقة جيتومير (أرشيفية من رويترز)
تدريبات عسكرية لجنود من القوات الجوية الأوكرانية بمنطقة جيتومير (أرشيفية من رويترز)

إلى ذلك تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا وبحشد قوات عسكرية عند حدودها. وأجرى بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع بوتين وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكرياً ضد أوكرانيا.

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