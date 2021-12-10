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دبلوماسي أوروبي: رد استراتيجي ينتظر التهديدات الروسية

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الاتحاد الأوروبي (آيستوك)
الاتحاد الأوروبي (آيستوك)

دبلوماسي أوروبي: رد استراتيجي ينتظر التهديدات الروسية

دبي - العربية.نت

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توعّد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، روسيا بأنه سيرد بشكل استراتيجي و"هائل" ضد تهديداتها في أوكرانيا، داعياً موسكو لخفض التوتر.

وكشف دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيرسل يوم الاثنين المقبل، رسالة قوية واضحة إزاء تهديدات روسيا.

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كذلك، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن عقوبات ضد قوات "فاغنر" الروسية.

"لا نخطط لأي هجوم"

وتزامنت التصريحات الأوروبية مع تكرار موسكو نفيها لوجود أي خطط لغزو أوكرانيا، حيث تعهد السفير الروسي في الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف اليوم، بأن "روسيا لا تخطط لأي هجوم".

وصرح لصحيفة EUobserver في بروكسل هذا الأسبوع: "يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا توجد قوات روسية في وضع الاستعداد لدخول أوكرانيا".

في الأثناء، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا "يشبه الإبادة".

الجيش الروسي
الجيش الروسي

بريطانيا تحذر

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً حذروا من أي تدخل روسي في أوكرانيا، حيث طالب وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، أمس، بوتين بالتفكير مجدداً قبل غزو أوكرانيا، مشيراً إلى وجود وسائل غير عسكرية لحل الأزمة.

فيما لوحت الولايات المتحدة لروسيا بعقوبات اقتصادية مؤلمة في حال غزو أوكرانيا.

قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)
قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)

يشار إلى أن موسكو نفت مراراً أن تكون لديها أي نية بشن حرب، إلا أنها عرضت بعض الشروط ومنها التزام أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على غرار ما فعلت دول كثيرة من الكتلة السوفياتية السابقة.

غير أن كييف وواشنطن لا تنويان القيام بالتزام كهذا مع أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري تبدو مجمدة في الواقع، مع أنها بوشرت رسمياً.

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