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موسكو: دخول سفينة أوكرانية لمضيق كيرتش استفزازي

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سفينة حربية أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
سفينة حربية أوكرانية (أرشيفية - رويترز)

موسكو: دخول سفينة أوكرانية لمضيق كيرتش استفزازي

دبي – العربية.نت

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دانت موسكو، اليوم الجمعة، تحرك سفينة حربية تابعة لأوكرانيا نحو مضيق كيرتش الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود.

ووصف مجلس الاتحاد الروسي تحرك السفينة الأوكرانية نحو المضيق بالاستفزازي.

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وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس الخميس، أن سفينة "دونباس" التابعة للبحرية الأوكرانية حاولت الإبحار باتجاه مضيق كيرتش ولم تمتثل لمطالبتها بتغيير المسار، وفي وقت لاحق غيرت المسار وعادت من حيث أتت.

كما وصف جهاز الأمن الفيدرالي هذه الحادثة بأنها استفزازية، مشيرا إلى أن تصرفات طاقم السفينة الأوكرانية كانت تهدد سلامة الملاحة.

في موازاة ذلك، قالت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية أمس، إن تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لإمكاناته العسكرية بالقرب من حدود روسيا واحتمال تفاقم الصراع شرق أوكرانيا، من التهديدات الرئيسية للأمن في جنوب البلاد.

توترات سابقة

وكان مضيق كيرتش أشعل توترات في السنوات الماضية، حيث يشكل مضيق كيرتش أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تمر خلاله مئات السفن من المراكز الصناعية والاقتصادية الكبيرة، وهو ممر مهم لمنتجات شركات كبيرة.

كذلك يربط المضيق بين بحر آزوف والبحر الأسود ويفصل القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق ويبلغ عرضه 4 كم، كما له أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة لكل من روسيا وأوكرانيا، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

شبه جزيرة القرم (فرانس برس)
شبه جزيرة القرم (فرانس برس)

وبدأ المضيق يشكل عثرة في العلاقات الروسية الأوكرانية في التسعينيات، لكن الوضع تفاقم في عام 2014، عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم، ومنذ ذلك الحين، أصبح المضيق جزءا من روسيا، ولكن يمكن للسفن الأوكرانية عبور المضيق، وفقا لقواعد القانون الدولي.

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