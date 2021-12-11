.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانستان.. قلق يلف مصير مئات النساء ممن حاربن طالبان

  • الخط
عناصر من طالبان (فرانس برس)
عناصر من طالبان (أرشيفية- فرانس برس)

أفغانستان.. قلق يلف مصير مئات النساء ممن حاربن طالبان

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من الوعود والتطمينات التي أطلقتها حركة طالبان بعيد سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي، فإن القلق تملك العديد من الأفغان لاسيما ممن عملوا ضمن أجهزة الأمن أو حتى القوات الجوية.

ولعل من بين هؤلاء "الخائفين" على مصيرهم من انتهاكات الحركة، مئات النساء اللواتي خدمن في الجيش، وتدربن على أيدي القوات الأميركية من أجل محاربة الحركة قبل سنوات.

لليوم الثاني.. نساء كابل يتظاهرن دفاعا عن الحريات العرب والعالم لليوم الثاني.. نساء كابل يتظاهرن دفاعا عن الحريات

فقد دربت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال تواجدها في أفغانستان، كادراً من النساء للقيام بأعمال لم تكن متاحة لهن عادة، حيث خدمن في وحدات قتالية مدعومة أميركياً. حتى إن عدداً صغيراً منهن قاد طائرات مروحية وطائرات عسكرية.

أكثر من 6300 امرأة

غير أن مصير أكثر من 6300 امرأة في الجيش والشرطة والقوات الجوية الأفغانية، يبدو غامضا حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن رحماني، وهو كولونيل سابق وطيار أفغاني ورئيس مركز تنسيق المعلومات الرئاسي في مكتب مجلس الأمن القومي في أفغانستان، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، "شهدت السنوات الـ 20 الماضية تعزيزا لحقوق المرأة والمساواة والعدالة من قبل أميركا ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

من كابل (أرشيفية- فرانس برس)
من كابل (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضاف أنه من ضمن تلك الجهود، أتيحت فرصة للنساء للخدمة طوعاً في صفوف الجيش الأفغاني، رغم أن العادة في البلاد قضت بعدم إفساح المجال للمرأة بالانضمام إلى القوات المسلحة.

إلى ذلك، أوضح أن هؤلاء النساء لم يشاركن في محاربة طالبان فحسب، بل عززن الديمقراطية والمساواة والعدالة كجزء من تحول أفغانستان.

عمليات انتقام وقتل

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، شجع تلك النساء وساندهن عن قصد كجزء من التحول الأوسع إلى أفغانستان أكثر ديمقراطية ومساواة. وتابع معتبرا أنه بسبب أن هذه البرامج وضعت هؤلاء النساء في وجه طالبان بشكل مباشر ورمزي، لذا لا يجب على واشنطن التخلي عنهن مع عودة الحركة إلى الحكم.

كذلك أعرب عن اعتقاده بأن تواجه النساء عمليات انتقام وربما القتل، داعيا إلى منحهن تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ودعم إجلائهن الآمن من أفغانستان.

عنصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)
عنصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)

يذكر أنه خلال فترة حكم الحركة للبلاد بين 1996 و2001، فرضت طالبان أحكامها المتشددة على المواطنين لاسيما النساء.

ومنعت حينها الفتيات من الدراسة، كما منعت النساء من العمل أو الخدمة في الحكومة أو الجيش والسفر، بل قلما شوهدن في الشوارع العامة بلا مرافقة رجل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً
فيديو ثانٍ لشيرين حليقة الرأس: لا تقولولي شعر وكوافير وهم فيديو ثانٍ لشيرين حليقة الرأس: لا تقولولي شعر وكوافير وهم
الأكثر قراءة
مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون
طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟ طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟
زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب "لقب عائلته"
غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
أبل تستسلم.. أوقفت إنتاج آيفون وآيباد في ذروة الطلب أبل تستسلم.. أوقفت إنتاج آيفون وآيباد في ذروة الطلب
قبل أن تذهب
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
اكتشف المزيد