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الصين عن ديمقراطية أميركا: سلاح دمار شامل

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الصين أميركا ( )Istock

الصين عن ديمقراطية أميركا: سلاح دمار شامل

دبي - العربية.نت

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وصفت بكين السبت، الديمقراطية الأميركية بأنها "سلاح دمار شامل"، بعد القمة حول الديمقراطية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول التي تتشارك القيم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.

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إلى هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على الإنترنت، إن "الديمقراطية أصبحت منذ فترة طويلة سلاح دمار شامل تستخدمه الولايات المتحدة للتدخل في الدول الأخرى"، متهما أيضا واشنطن بـ"إثارة ثورات ملونة في الخارج".

كما أضاف أن القمّة نُظّمت "لرسم خطوط تَحامُل ايديولوجيّة، واستغلال الديمقراطيّة والتحريض على الانقسام والمواجهة".

أتى ذلك بعد أن استُبعدت الصين من القمة الافتراضية التي استمرت يومين، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا والمجر، واتهمت الرئيس الأميركي جو بايدن صراحة بتأجيج الانقسامات الإيديولوجية الموروثة من الحرب الباردة.

وكان بايدن أثار غضب الصين بدعوته تايوان وليس بكين، للمشاركة في "قمة من أجل الديمقراطية" نظّمتها واشنطن عبر الفيديو وأنهت أعمالها، الجمعة.

فيما فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على الصين تستهدف خصوصا شركة صينيّة للتعرّف إلى الوجوه متّهمة بأنّها تُراقب أقلّية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.

يذكر أن التوترات بين أكبر قوتين في العالم تفاقمت في السنوات الأخيرة، على خلفية المنافسة التجارية والتكنولوجية وحقوق الإنسان وحول قضية شينجيانغ وتايوان.

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