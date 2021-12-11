قتلى وجرحى بانفجار في مستودع أسلحة لحماس جنوب لبنان

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وسكان لوكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بمقتل 13 شخصاً في حصيلة أولية.

مراسل #العربية في #بيروت محمود شكر: قتلى وجرحى في انفجار مخزن ذخيرة #حماس بمخيم برج الشمالي.. وتضارب حول سبب الواقعة pic.twitter.com/SWoCrMwr6y — العربية (@AlArabiya) December 10, 2021

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من جهتهم قال سكان في المخيم لفرانس برس إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

مسؤول ينفي

من جانبه صرح مصدر عسكري أن "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن.

غير أن مسؤولاً في المخيم نفى أن يكون المستودع يحتوي على ذخيرة، لافتاً إلى أن المستودع كان يحتوي على قوارير غاز وأجهزة أوكسيجين.

انفجارات متتالية

إلى ذلك قالت مهى، إحدى سكان المخيم: "فجأة وقع انفجار، ارتجّ منزلنا، خرجت الناس إلى الشارع خوفاً"، مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الأول".

كما تصاعد دخان أسود من موقع الانفجار، ودخلت سيارات إسعاف إلى المخيم الذي انتشر الجيش اللبناني في محيطه.

وأفاد مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية أنه جرى العمل على إخلاء بضعة سكان من المنطقة القريبة من موقع الانفجار.

ووفق وسائل إعلام محلية، تمت السيطرة على الحريق.