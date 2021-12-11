هل أنشأت حماس وحدة عسكرية جديدة في لبنان؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتشكيل حركة حماس وحدة عسكرية جديدة في لبنان خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن أول هجوم من قبل هذه الوحدة على إسرائيل جاء خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في شهر مايو الماضي، عندما أطلقت 4 صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان. ونسب الجيش الإسرائيلي حينها الهجوم إلى "الفصائل الفلسطينية".

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إلى هذا، أوضح أن قرار إنشاء وحدة حماس في لبنان اتخذ بعد الحرب في غزة عام 2014، "حيث وجد قادة حماس أنفسهم معزولين في القتال ضد إسرائيل".

فيما كلفت الوحدة التي يقودها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، مع الاعتراف بأن قدراتها العسكرية ستكون محدودة، وفقا للتقرير.

واعتبرت أن الهدف من إنشاء الوحدة "هو صرف انتباه إسرائيل عن غزة خلال الحروب اللاحقة قدر الإمكان".

بينما يقع مقر الوحدة قرب مدينة صور جنوب لبنان، ويعتقد أن عناصرها منتشرون في مناطق أخرى أيضا، ويتم تدريب المقاتلين من قبل جهات إيرانية لم يتم ذكرها، وهناك تركيز على صناعة الصواريخ، حسب ما أوردت يديعوت أحرونوت.

في السياق، أكدت الصحيفة أن "حزب الله على علم بعمليات فرع حماس الجديد، ومنحه الضوء الأخضر".

يشار إلى أنه وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وسكان لوكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بمقتل 13 شخصاً في حصيلة أولية.