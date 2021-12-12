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اكتشاف أول 6 إصابات بالمتحور أوميكرون في تركيا

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(تعبيرية)

اكتشاف أول 6 إصابات بالمتحور أوميكرون في تركيا

العربية.نت، وكالات

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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أنه تم اكتشاف أول ست إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في البلاد، وفق ما نقلت عنه محطة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية السبت.

في التفاصيل تم اكتشاف خمس إصابات في مدينة إزمير بغرب البلاد، في حين جرى اكتشاف السادسة في إسطنبول، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

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كما أوضح قوجه أن "هذه الحالات الست لم تكن بحاجة إلى المستشفى. كانت الأعراض خفيفة جداً. وعولجوا كمرضى بالعيادات الخارجية ولم يكن لديهم أي مشكلات".

إغلاق الحدود

يذكر أنه قبل أسبوعين، أغلقت تركيا حدودها أمام القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي لمنع انتشار المتحور الجديد، وفق رويترز.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في تركيا السبت 19255، فضلاً عن 191 وفاة. وقد انخفض عدد الإصابات اليومي في البلاد من حوالي 30 ألفاً في أكتوبر.

يشار إلى أنه فيما تصف منظمة الصحة العالمية أوميكرون بـ"المتحور المثير للقلق"، لا يزال العلماء يعملون على تحديد أوجه الشبه مع متحور دلتا السائد، من حيث القابلية للعدوى والخطورة.

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