.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل مسؤول التجنيد لحماس بانفجار في مخيم جنوب لبنان

  • الخط
من مخيم البرج الشمالي في صور جنوب لبنان يوم 11 ديسمبر (رويترز)
مصادر للعربية

مقتل مسؤول التجنيد لحماس بانفجار في مخيم جنوب لبنان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر "العربية/الحدث" مساء السبت بمقتل مسؤول التجنيد لحركة حماس بانفجار في مخيم برج الشمالي بمدينة صور جنوب لبنان.

يذكر أن انفجاراً ضخماً وقع مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

لبنان يؤكد تورط إسرائيل في تفجير استهدف مسؤولاً من حماس العرب والعالم لبنان يؤكد تورط إسرائيل في تفجير استهدف مسؤولاً من حماس

حماس تنفي

ورغم تأكيد مصادر عسكرية أن الانفجار نجم عن احتراق مخزن أسلحة تابع لحماس، نفت الحركة الأمر، منتقدة ما وصفتها بالحملة التحريضية.

وقالت في بيان السبت، إن الحادث الذي وقع في مخيم برج الشمالي بمدينة صور، ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية.

من مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان يوم 10 ديسمبر (رويترز)
من مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان يوم 10 ديسمبر (رويترز)

كما أضافت أن النيران ألحقت أضراراً ببعض الممتلكات، لكن الخسائر كانت محدودة.

إلى ذلك، استنكرت ما وصفتها بحملة التضليل، ونشر الأخبار الكاذبة.

مصدر عسكري يؤكد

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة اللبنانية الرسمية) قد أفادت مساء الجمعة بأن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحماس، مضيفة أن قاضياً أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق.

كذلك أكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحماس. وأضاف أن الحريق شب "في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس، ما أدى إلى وقوع الانفجار الضخم"، لافتاً إلى أن أسباب اندلاع النار لم تتضح.

من مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان يوم 10 ديسمبر (رويترز)
من مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان يوم 10 ديسمبر (رويترز)

السيطرة على 10 مخيمات

يذكر أن فصائل فلسطينية مسلحة عدة ومن بينها حماس وحركة فتح، تسيطر فعلياً على ما يقرب من 10 مخيمات فلسطينية في البلاد.

في حين لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية تلك المخيمات، بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، حيث تمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي، وتحتفظ بأسلحة خفيفة إلى متوسطة.

ويأوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، إلا أن تقديرات مختلفة ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
الأكثر قراءة
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر
قبل أن تذهب
ليبيا.. تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين
ليبيا.. تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين
اكتشف المزيد