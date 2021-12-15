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ألمانيا تحذر: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا اجتاحت أوكرانيا

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أولاف شولتس (فرانس برس)

ألمانيا تحذر: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا اجتاحت أوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال شولتس أمام مجلس النواب (بوندستاغ): "في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف: "سنناقش ذلك بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي المنعقدة بعد ظهر الأربعاء.

كذلك أوضح: "اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرر ما قالته سلفتي (أنغيلا ميركل): كل انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ"، فيما تزداد المخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.

قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية من رويترز)
قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية من رويترز)

منذ 2014

يذكر أن شرق أوكرانيا يشهد منذ عام 2014 حرباً بين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يُعتبر الكرملين داعمهم العسكري رغم نفيه ذلك، وقوات كييف. وبدأ النزاع بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وأسفر مذاك عن أكثر من 13 ألف قتيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع مستوى التوتر فجأة، إذ تتهم الدول الغربية الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا. وهو ما ينفيه الكرملين.

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