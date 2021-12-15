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الجيش الأردني يكشف تفاصيل إطلاق النار على الحدود

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الجيش الأردني

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إطلاق النار على الحدود

عمّان – محمد الطراونة 

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نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية.

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إلى هذا أوضح المصدر في بيان أنه في صباح يوم أمس الثلاثاء حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)، حيث قام عناصر حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهييبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود.

في الأثناء، صادف مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل الحدود وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك.

وأكد الجيش الأردني أنه مستمر على جميع تشكيلاته ووحداته بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم، وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها.

كما أكد الجيش الأردني أن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها.

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