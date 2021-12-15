بعد طرد مشبوه.. الأمن يطوق سفارة روسيا في واشنطن

طوقت قوات الأمن الأميركية، مساء الثلاثاء، شارعاً أمام السفارة الروسية لدى واشنطن، بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

وأوضح ممثل للشرطة الأميركية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

مادة اعلانية

من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

إلى ذلك، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارات للشرطة في محيط السفارة الروسية.

Major police/fire department presence at the back of the Russian embassy after some sort of threat. Tunlaw Road is closed @nbcwashington pic.twitter.com/Frk8ws3l5Q — Tom Lynch (@TomLynch_) December 14, 2021

وكتب أحدهم أن هناك "تواجداً كبيراً للشرطة (...) خلف السفارة الروسية بعد نوع من التهديد".

كذلك، ذكرت إحدى الناشطات أن "مادة مريبة في السفارة الروسية (...) شارع Tunlaw مغلق".

Suspicious item at the Russian embassy. Tunlaw Rd is blocked @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/3P74qAvODM — Mischa Sindyukov (@mischasindyukov) December 14, 2021

يشار إلى أن الشرطة الأميركية لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة الطرد المشبوه أو إن كان هناك أي تهديد حقيقي تلقته السفارة الروسية في واشنطن.