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بعد طرد مشبوه.. الأمن يطوق سفارة روسيا في واشنطن

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السفارة الروسية في واشنطن (رويترز)
السفارة الروسية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

بعد طرد مشبوه.. الأمن يطوق سفارة روسيا في واشنطن

دبي – العربية.نت

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طوقت قوات الأمن الأميركية، مساء الثلاثاء، شارعاً أمام السفارة الروسية لدى واشنطن، بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

وأوضح ممثل للشرطة الأميركية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

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من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

إلى ذلك، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارات للشرطة في محيط السفارة الروسية.

وكتب أحدهم أن هناك "تواجداً كبيراً للشرطة (...) خلف السفارة الروسية بعد نوع من التهديد".

كذلك، ذكرت إحدى الناشطات أن "مادة مريبة في السفارة الروسية (...) شارع Tunlaw مغلق".

يشار إلى أن الشرطة الأميركية لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة الطرد المشبوه أو إن كان هناك أي تهديد حقيقي تلقته السفارة الروسية في واشنطن.

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