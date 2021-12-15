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تركيا.. زعيم المعارضة يلمح إلى إمكانية ترشحه للرئاسة

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كمال كليتشدار أوغلو (أرشيفية من فرانس برس)

تركيا.. زعيم المعارضة يلمح إلى إمكانية ترشحه للرئاسة

دبي - العربية.نت

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ألمح زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال قبل تحالف الأمة المعارضة ترشيحه ضد رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار أوغلو في برنامج تلفزيوني، الثلاثاء، إنه إذا قبل تحالف الأمة ترشيحه للرئاسة، فسيتم تكريمه بهذا القبول، لكن القضية لم تتم مناقشتها بعد.

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كما أضاف: "لم ألتق قادة التحالف بشأن هذه المسألة ولم نتحدث عنها قط"، مشدداً: "لست مخولاً بالتحدث نيابة عن التحالف، إذا قبل التحالف ذلك، فسيشرفني".

"أكشنر تستحق"

أما عند سؤاله عن تصريح زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، بأنها تود الترشح لمنصب رئيس الوزراء إذا تمت إعادة النظام البرلماني إلى تركيا، فأجاب: "ليس من الصواب التعليق على هذه القضايا، ليس من الصواب مشاركة المناقشات الخاصة داخل التحالف مع الناس".

وأشار زعيم المعارضة إلى أن "أكشنر تستحق أن تكون رئيسة الوزراء، لديها خبرة في الدولة، وشغلت أيضاً منصب وزيرة".

ميرال أكشنر (أرشيفية)
ميرال أكشنر (أرشيفية)

يونيو 2023

كذلك أردف قائلاً إنه "ليس من الصواب أبداً جمع كل الصلاحيات في يد شخص واحد"، لافتاً: "سلمنا دولة كاملة لشخص واحد، ولدينا بالفعل أزمة أساسية وعميقة الجذور. كما أن هناك فسادا خطيرا في كل مؤسسات الدولة، والنظام البرلماني بحاجة إلى تعزيز".

يشار إلى أنه من المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في يونيو 2023. غير أن المعارضة طالبت مراراً بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الأزمة الاقتصادية. إلا أن أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي رفضا دعوات المعارضة المتكررة لإجراء الانتخابات المبكرة، وأكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها.

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