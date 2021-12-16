.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دكتاتور كوريا الشمالية يمنع سكانها من الضحك طوال 11 يوماً

  • الخط
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

دكتاتور كوريا الشمالية يمنع سكانها من الضحك طوال 11 يوماً

الأمر الدكتاتوري يمنع السكان البالغين 25 مليوناً و800 ألف "من القيام بأي شيء آخر غير الوقار"

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

سكان كوريا الشمالية ملزمون بأمر من دكتاتورها كيم جونع- أون، على العيش بدءا من الجمعة في حداد شامل طول 11 يوما، لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة والده الراحل بنوبة قلبية داهمته حين كان Kim Jong-il يَركب القطار الرئاسي لمغادرة العاصمة "بيونغ يانغ" صباح 17 ديسمبر 2011 إلى منطقة خارجها.

الخبر الغريب ذكرته اليوم الخميس إذاعة Radio Free Asia الأميركية، نقلا عن مصادر لم تسمها، وطالعته "العربية.نت" في موقعها، المورد أن الأمر الدكتاتوري يمنع السكان البالغين 25 مليونا و800 ألف "من القيام بأي شيء آخر غير الوقار، بينما تستعيد الدولة حياة والده الراحل بعمر 70 سنة، وما حققه من إنجازات" مضيفة إلى الخبر غريبا آخر، نقلته عن أحد سكان مدينة Sinuiju المجاورة في الشمال الشرقي الكوري لمدينة Dandong الصينية، فقد ذكر لها أن السلطات "تمنعنا خلال فترة الحداد، من احتساء الكحول، أو الضحك، أو القيام بأنشطة ترفيهية" كما قال.

مهرجان من الدموع

ذكر أيضا أن من الممنوع أثناء الحداد "البكاء بصوت عال، حتى ولو توفي أحد أفراد أسرتك أثناء فترة الحداد، وممنوع أيضا الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم إذا وقعت المناسبة في فترة الحداد". وذكر أن السلطات الكورية الشمالية ألقت القبض في الماضي على عدد من الأشخاص لاحتسائهم الخمور أثناء فترة الحداد، وصنفت اعتقالهم كمجرمين عاديين "منهم اثنان لم يرهما أحد فيما بعد"، وفق تعبيره.


كما ذكر المتحدث للإذاعة الأميركية، أن فترات الحداد الرسمية التي تعلنها كوريا الشمالية كل عام لمناسبة وفاة مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ" هي عادة لمدة أسبوع، وأيضا أسبوع حدادا كل 17 ديسمبر على وفاة ابنه كيم جونغ ايل "أما الآن، فالذكرى هي مرور 10 سنوات على وفاة أبيه، لذلك فالحداد 11 يوما" وفيه يتوقعون أن تعيش البلاد "مهرجانا" من البكاء، شبيها بما نراه في الفيديو المعروض أعلاه، حيث غرق الجميع في بحر من الدموع والولولات حين تشييع الدكتاتور الوالد منذ 11 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر! دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر!
6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل 6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل
الأكثر قراءة
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
جنين خارج رحم الأم.. موقعه أصاب الملايين بالذهول جنين خارج رحم الأم.. موقعه أصاب الملايين بالذهول
قبل أن تذهب
محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شرق السودان؟.. هل تنجح؟
محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شرق السودان؟.. هل تنجح؟
اكتشف المزيد