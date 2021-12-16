.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الشمالية تحاول إخفاء عمليات إعدام علنية عن العالم

  • الخط
كيم جونغ أون (رويترز)
كيم جونغ أون (رويترز)

كوريا الشمالية تحاول إخفاء عمليات إعدام علنية عن العالم

صور التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصاً رميًا بالرصاص أو شنقًا في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى السلطة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منظمة حقوقية مقرها سيول أن كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات إعدام علنية لكنها تعمل الآن على جعلها غير مرئية للعالم الخارجي، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ تهتم أكثر بصورتها في الخارج.

قامت مجموعة Transitional Justice Working Group (مجموعة عمل العدالة الانتقالية) بتحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصاً رميًا بالرصاص أو شنقًا في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2011.

ونقل تقرير للمنظمة صدر الأربعاء عن منشقين كوريين أن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة عن كثب، وبذلت السلطات قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج .

عمرها 10 سنوات.. واشنطن تكشف خطة حرب ضد كوريا الشمالية أميركا عمرها 10 سنوات.. واشنطن تكشف خطة حرب ضد كوريا الشمالية
لا لتقليد ملابس الزعيم.. كوريا الشمالية تمنع معاطف الجلد الأخيرة لا لتقليد ملابس الزعيم.. كوريا الشمالية تمنع معاطف الجلد

وذكرت المنظمة الحقوقية أن "في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية اختارت بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد مراقبة المتفرجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر (معلومات عن) عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد"، وأرجعت ذلك إلى "المراقبة الدولية الأوسع" لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

لطالما اتُهمت كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بث الرعب، حتى إن كيم جونغ أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، ومنهم زوج عمته جانغ سونغ-ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.

وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان. لا تنشر الدولة أي إحصاءات عن عقوبة الإعدام.

من بين العمليات الـ 23، تم إعدام 21 شخصاً رمياً بالرصاص فيما شُنق الآخران، بحسب المنظمة. وغالبًا ما كانت تُنفّذ العمليات أمام مئات المتفرجين، كما أُجبرت عائلاتهم على الحضور.

وحُكم على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر! دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر!
6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل 6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد