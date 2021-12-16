وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب لا يزال "شديداً جداً"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الخميس، أن خطر الإرهاب لا يزال "شديدا جدا" في البلاد.

جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 2".

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وحذر الوزير الفرنسي من أن "التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة".

وأضاف: "سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد"، مشيرا إلى "تسجيل 37 هجوما إرهابيا منذ عام 2017 في فرنسا".

وعن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال دارمانان: "إن ماكرون إنسان متواضع ويعترف بأخطائه، وهو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي".