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"الاستعداد للحرب القادمة".. مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي

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مناورات إسرائيلية - نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية
مناورات إسرائيلية - نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية

"الاستعداد للحرب القادمة".. مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: التدريبات حاكت سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزيته للحرب القادمة

دبي - قناة العربية

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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قد أنهت مناورة عسكرية "مفاجئة"، هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك من أجل "الرفع من الجاهزية اللوجستية والتقنية" و"الاستعداد للحرب القادمة".

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، مرفقاً بصور للمناورة العسكرية، أوضح أن هذه التدريبات "حاكت سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزيته للحرب القادمة".

كما أوضح أن هذا التمرين قد تم تحت قيادة "قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالتعاون مع القوات البرية وفرقة العمليات والقيادة الجنوبية".

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يأتي هذا بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ الولايات المتحدة أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران، وإن واشنطن "لم تُبدِ معارضتها".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إن غانتس "أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه معهما الخميس الماضي في واشنطن، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم على إيران".

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