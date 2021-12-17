.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يلغي زيارته لمالي بسبب كورونا

  • الخط
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
فيروس كورونا

ماكرون يلغي زيارته لمالي بسبب كورونا

رئيس الوزراء الفرنسي: أوميكرون ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتبارا من مطلع عام 2022

باريس – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألغى الجمعة زيارة كان يفترض أن يقوم بها لمالي للقاء الرئيس الانتقالي وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية بسبب أزمة كوفيد-19.

وقال قصر الإليزيه إن "هذا القرار اتخذ حرصا على التوفيق بين الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني وجدول الأعمال الدولي للرئيس وحرصا على عدم تعريض عسكريينا في فترة تدهور الوضع الوبائي".

جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الذي التأم لبحث فرض إجراءات جديدة في مواجهة الموجة الخامسة من انتشار المتحورة أوميكرون المعدية جدا.

وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة أن أوميكرون ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتبارا من مطلع عام 2022.

وكان يفترض أن يلتقي ماكرون الاثنين في باماكو الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، في أجواء من التوتر الشديد بين باريس والمجلس العسكري الذي أثار تباطؤه في إعادة السلطة للمدنيين وميله للاستعانة بمرتزقة روس غضب باريس.

الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا

كما كان من المرتقب أن يحتفل الرئيس الفرنسي كما تسري العادة بعيد الميلاد مساء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة غاو (شمال شرق) مع الجنود الفرنسيين ضمن قوة برخان المناهضة للجهاديين التي تخضع لإعادة تنظيم شاملة.

وبعد انتشار في منطقة الساحل لتسع سنوات، تعهدت فرنسا في يونيو إعادة تنظيم قواتها العسكرية عبر ترك ثلاث من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو.

وتنص هذه الخطة على خفض عديد القوات من 5 آلاف حاليًا إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار
قبل أن تذهب
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
اكتشف المزيد