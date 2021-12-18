.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانستان.. حركة طالبان تقرر استئناف إصدار جوازات السفر

  • الخط
Afghans gather outside the passport office after Taliban officials announced they will start issuing passports to its citizens again, following months of delays that hampered attempts by those trying to flee the country after the Taliban seized control, in Kabul, Afghanistan, on October 6, 2021. (Reuters)
تدافع سابق لتقديم طلبات إصدار جوازات السفر بعد استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان

أفغانستان.. حركة طالبان تقرر استئناف إصدار جوازات السفر

قال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحافيين إن "إصدار جوازات السفر سيبدأ غداً الأحد في ثلاث مناطق من بينها كابل"

كابل - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان، السبت، أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابل، ما يعطي أملا للأفغان الذين يشعرون بتهديد من الحركة بمغادرة بلادهم قريبا.

ويسعى آلاف الأفغان كذلك للهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تستحيل أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحافيين، إن "إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا الأحد في ثلاث مناطق من بينها كابل".

وقد أعيدت هذه الخدمة التي توقفت منذ إعادة طالبان السيطرة على البلاد منتصف آب/أغسطس، لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر، لكن تدفق الطلبات تسبب في مشكلات تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

وأكد علام غول حقاني، السبت، أن "كل المشكلات التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية"، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات.

وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير.

ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي بأنها ستسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد والذين يحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

"كل الكلام ما يصفك".. كيف تغزّل ليفربول بصلاح بعد هدفه التاريخي؟ سوشيال ميديا "كل الكلام ما يصفك".. كيف تغزّل ليفربول بصلاح بعد هدفه التاريخي؟

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي أيلول/سبتمبر، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابل الذي تدفق إليه في نهاية آب/أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة الحركة إلى السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك! تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك!
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار
بطل مسلسل بطل مسلسل "رشاش" محمد القس يحصل على الجنسية السعودية
قبل أن تذهب
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
اكتشف المزيد