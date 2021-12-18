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إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية

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الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة
الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينية وصلت إلى منطقة الحرم الإبراهيمي وقامت بطعن مواطن أصيب بجروح طفيفة

العربية.نت - وكالات

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أصيب مستوطن إسرائيلي، السبت، بجروح طفيفة بطعنة سكين في الخليل نفذتها فلسطينية جرى اعتقالها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن فلسطينية وصلت إلى منطقة الحرم الإبراهيمي وقامت بطعن مواطن أصيب بجروح طفيفة.

وأضافت: "وصل أفراد شرطة حرس الحدود المتمركزين في الحرم الإبراهيمي إلى مكان الحادث، وسرعان ما سيطروا على المهاجمة دون إطلاق نار".

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ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن هوية الفلسطينية.

ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية حالة من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

دفعت إسرائيل قبل يومين بالمزيد من القوات إلى الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة اثنين.

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