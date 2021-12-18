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السلطات التركية تعتقل 14عضواً من حزب "الشعوب" المعارض

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حزب الشعوب الديمقراطي
أردوغان وحزبه

السلطات التركية تعتقل 14عضواً من حزب "الشعوب" المعارض

جاء الاعتقال في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه بشأن المؤتمر الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطي باسطنبول في 12 ديسمبر

العربية.نت - وكالات

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قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، إن السلطات اعتقلت 14 شخصا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في اسطنبول.

جاء الاعتقال في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه بشأن المؤتمر الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطي باسطنبول في 12 ديسمبر.

وبدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا، على خلفية أن الشعار الذي يشيد بزعيم المنظمة الإرهابية رُدد وتم غناء الأناشيد التنظيمية في المؤتمر.

وتم تنفيذ عملية الاعتقالات صباح الجمعة، في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في اسطنبول.

ومن بين المعتقلين، مسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي.

اعتقال 18 شخصاً آخرين

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الشهر الماضي 18 شخصاً، بينهم مسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي، في 4 ولايات تركية بتهمة الانتماء لتنظيم حزب العمال الكردستاني.

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ونفذت مديرية أمن ديار بكر عملية متزامنة ضمن ديار بكر وبعض المناطق في ولايات إزمير وأنطاليا وماردين.

كما أكدت وسائل إعلام حكومية اعتقال مسؤولين في مراكز الحزب الفرعية بالولايات الأربع، ومصادرة كتب ومجلات تنظيمية ووثائق تنظيمية ومواد رقمية.

"سياسة ممنهجة"

من جهته، أكد الحزب صاحب الغالبية الكردية أن عمليات الاعتقال ما هي إلا جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية لإغلاق الحزب بشكل نهائي.

كما اعتبر أنها خطوة سياسية لتضييق الخناق على المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات 2023.

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