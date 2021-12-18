.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش الإثيوبي ينتزع بلدات في إقليم أمهرة من جبهة تحرير تيغراي

  • الخط
(FILES) In this file photo taken on February 26, 2021 A damaged tank stands on a road north of Mekele, the capital of Tigray. With thousands dead, two million displaced and mounting fears of a rebel march on Addis Ababa, Ethiopia's war threatens to unleash instability across the fragile Horn of Africa region even as envoys scramble to end the year-long conflict. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) / NO USE AFTER DECEMBER 15, 2021 07:43:09 GMT
دبابة معطوبة للجيش الإثيوبي في تيغراي
نزاع إثيوبيا

الجيش الإثيوبي ينتزع بلدات في إقليم أمهرة من جبهة تحرير تيغراي

جوزيب بوريل: إنشاء لجنة دولية لحقوق الإنسان بشأن إثيوبيا خطوة مهمة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، السبت، بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدة بلدات بإقليم أمهرة من جبهة تحرير تيغراي.

وأشارت هيئة الإذاعة إلى أن البلدات التي جرى استعادة السيطرة عليها تشمل ولديا وكوبو وسانكا وجوبي وهارا.

هذا وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر "تويتر"، السبت، إن إنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا خطوة مهمة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وأعطت الأمم المتحدة الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ عام في إثيوبيا.

واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

من الصراع في إثيوبيا
من الصراع في إثيوبيا

غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية قالت إنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

كما شددت على أن أديس أبابا لن تتعاون مع تلك الآلية "المفروضة عليها دون موافقتها".

من الصراع في إثيوبيا
من الصراع في إثيوبيا

وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، الجمعة، رحب فيه بالقرار: "عدد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيدا من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين".

ونص القرار على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.

الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً دولياً مع استمرار التجاوزات في إثيوبيا   العرب والعالم نزاع إثيوبيا الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً دولياً مع استمرار التجاوزات في إثيوبيا  
حكومة إثيوبيا تعلن استعادة مدينتين من جبهة تيغراي العرب والعالم حكومة إثيوبيا تعلن استعادة مدينتين من جبهة تيغراي

وقبيل التصويت، رفض زينبي كيبيدي سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ما وصفه بالنص "ذي الدوافع السياسية". وأضاف: "الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض".

وفي وقت سابق، ندد بما وصفها بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تيغراي، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة.

وقال: "إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها".

ولقي آلاف المدنيين حتفهم، وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك! تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك!
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار
بطل مسلسل بطل مسلسل "رشاش" محمد القس يحصل على الجنسية السعودية
قبل أن تذهب
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
اكتشف المزيد