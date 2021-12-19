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التعاون الإسلامي: تعيين طارق بخيت مبعوثاً خاصاً لأفغانستان

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صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

التعاون الإسلامي: تعيين طارق بخيت مبعوثاً خاصاً لأفغانستان

دبي - العربية.نت

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أعلن حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، تعيين مساعده للشؤون الإنسانية طارق بخيت مبعوثاً خاصاً له في أفغانستان اليوم الأحد.

وأعلنت المنظمة عبر حسابها على تويتر أن تعيين بخيت يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية وخاصة تنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني.

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كما، أضافت أنه من المقرر أن يتولى المبعوث الخاص تنسيق جهود المعونة والمساعدات، وهو مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي مع أفغانستان.

وأشارت إلى أن القرار جاء في ختام أعمال الدورة 17 للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وضع خطير

وكان وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع خطير جدا في أفغانستان، مشيرا إلى أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أكد أهمية دعم الشعب الأفغاني.

كذلك، شدد خلال الاجتماع الطارئ للمنظمة على أن مساعدة أفغانستان مسؤولية مشتركة، محذرا من أن أي كارثة في أفغانستان ستطال تداعياتها دول الجوار.

يذكر أن اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي يعد أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الفائت.

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