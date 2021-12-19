.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور صاعقة من الفلبين.. إعصار يقتل العشرات ويشرد مئات الآلاف

  • الخط
من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)

صور صاعقة من الفلبين.. إعصار يقتل العشرات ويشرد مئات الآلاف

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قُتل 75 شخصاً على الأقل في الفلبين جراء الإعصار راي، وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، على ما أعلنت السلطات، الأحد.

وقال حاكم جزيرة بوهول السياحية (وسط)، آرثر ياب، عبر فيسبوك، إن 49 شخصاً لقوا مصرعهم وفُقِد أثر 10 آخرين في منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 75 قتيلاً.

من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)
من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)

كما أكد ياب أن "الاتصالات ما زالت مقطوعة. فقط 21 رئيس بلدية من أصل 48 اتصلوا بنا"، وفق فرانس برس.

يذكر أنه حين ضرب "راي" جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائق القوة، إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.

من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)
من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)

واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب "راي"، الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في كثير من المناطق بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.

من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)
من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)

كذلك ضرب عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل أن يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.

يشار إلى أن الإعصار "راي" أتى في وقت متأخر، فغالبية العواصف المدارية في المحيط الهادئ تتشكل بين يوليو وأكتوبر.

من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)
من الفلبين يوم 18 ديسبمر (فرانس برس)

ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفاً مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
"هي يلا هي الشام مو حيلا".. مظاهرات وسط دمشق تذكر بـ2011
الأكثر قراءة
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
المباراة بين منتخبي تونس والجزائر أغلقت أشهر شارع بالعالم  المباراة بين منتخبي تونس والجزائر أغلقت أشهر شارع بالعالم 
كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي
كاميرا العربية تلتقي بذوي وأبناء مشهور كاميرا العربية تلتقي بذوي وأبناء مشهور "السوشيال ميديا" محمد الشمري
هكذا تفاعل محمد بن راشد مع فوز الجزائر بكأس العرب هكذا تفاعل محمد بن راشد مع فوز الجزائر بكأس العرب
هذا هو سبب انقراض الديناصورات.. والكارثة قد تتكرر مع البشر! هذا هو سبب انقراض الديناصورات.. والكارثة قد تتكرر مع البشر!
قبل أن تذهب
هل يتفق الفرقاء الليبيون على خارطة طريق لإجراء الانتخابات؟
هل يتفق الفرقاء الليبيون على خارطة طريق لإجراء الانتخابات؟
اكتشف المزيد