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موسكو تردّ على برلين.. وتطرد دبلوماسيَيْن

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وزارة الخارجية الروسية

موسكو تردّ على برلين.. وتطرد دبلوماسيَيْن

دبي - العربية.نت

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أعلنت الدبلوماسية الروسية، الاثنين، طرد دبلوماسيَيْن ألمانيَيْن اثنين، رداً على إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الفائت بعد اتهامها موسكو بتدبير اغتيال معارض شيشاني في ألمانيا العام 2019.

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إلى هذا، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أعلنت فيه طرد الدبلوماسيين إن "الطرف الروسي يرفض في شكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع، في شأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة".

في المقابل، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن طرد روسيا لدبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين أخيرا "سيؤثر في شكل أكبر على العلاقة" بين البلدين.

وقال المتحدث إن "الحكومة (الألمانية) تتطلع إلى التواصل مع روسيا على قاعدة القانون الدولي والاحترام المتبادل. إن القرار الذي اتخذ اليوم (...) سيوثر في شكل أكبر على العلاقات"، مؤكداً أنه "غير مبرر تماما".

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