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 وسائل إعلام: روسيا تطلق صاروخ كروز من غواصة ببحر اليابان

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الفرقاطة الروسية غريغوروفيتش
الفرقاطة الروسية غريغوروفيتش
روسيا و أوكرانيا

وسائل إعلام: روسيا تطلق صاروخ كروز من غواصة ببحر اليابان

نقلت الوكالة عن الأسطول الروسي في منطقة الهادي القول إن التدريبات شملت أيضا تحركات سرية ودعماً من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة

العربية.نت، وكالات

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، أن غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر في منطقة تدريب على البر الروسي.

ونقلت الوكالة عن الأسطول الروسي في منطقة الهادي القول إن التدريبات شملت أيضا تحركات سرية، ودعما من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة.

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وتطالب اليابان بالسيادة على جزر الكوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا في بحر أوختسك القريب، والتي تشير إليها طوكيو بوصف الأراضي الشمالية في نزاع إقليمي يعود للحرب العالمية الثانية.

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