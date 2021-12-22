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اليونان.. غرق قارب مهاجرين وفقد العشرات

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This picture taken from the Greek side of the Greece-Turkey border near Kastanies, shows migrants arrested by police, on March 3, 2020. Greece was on a state of alert on March 1, 2020 as it faced an influx of thousands of migrants seeking to cross the border from Turkey, with locals fearing a new immigration crisis. More than 13,000 migrants have gathered on the Turkish side of the river which runs 200 kilometres (125 miles) along the frontier and separates them from Greece and therefore the European Union. The flow of migrants from Turkey has triggered EU fears of a re-run of the 2015 migrant emergency when Greece became the main EU entry point for a million migrants, most of them refugees fleeing the Syrian civil war.
مهاجرون على سواحل اليونان (أرشيفية)

اليونان.. غرق قارب مهاجرين وفقد العشرات

أعلن خفر السواحل اليوناني، الأربعاء، إنقاذ 12 شخصاً، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.

أثينا - أسوشييتد برس

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بدأ خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد غرق قارب يقل مهاجرين جنوب جزيرة فوليغاندروس إحدى جزر سيكلاديز، مما تسبب في فقد العشرات.

وأعلن خفر السواحل، الأربعاء، إنقاذ 12 شخصا، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.

وقال خفر السواحل إن أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك في عملية البحث والإنقاذ.

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وذكر خفر السواحل أن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقي معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق جنوب فوليغاندروس.

وأشار خفر السواحل إلى أن الأفراد الذين تم إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ 12 كانا يرتديان سترات نجاة. وأبلغ الناجون السلطات أن القارب غرق في وقت لاحق.

وتشكل اليونان إحدى أكثر الطرق شهرة إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويحاول معظمهم العبور في زوارق من الشاطئ التركي إلى الجزر اليونانية الشرقية المجاورة لبحر إيجه.

وفي ذات السياق، أعلنت مسؤولة الهجرة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 160 مهاجراً غرقوا في حادثتي غرق منفصلتين قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي، في أحدث كارثة لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

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وذكرت صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن ما لا يقل عن 102 من المهاجرين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم الخشبي قبالة سواحل ليبيا يوم الجمعة، مشيرة إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ ثمانية آخرين على الأقل وإعادتهم إلى الشاطئ.

وقالت مشهلي إن حرس السواحل الليبي انتشل ما لا يقل عن 62 جثة لمهاجرين في تحطم سفينة أخرى، بعد ثلاثة أيام من ذلك الحادث.

وأوضحت أن زورقاً آخر يقل 210 مهاجرين على الأقل تم اعتراضه وإعادته إلى ليبيا.

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