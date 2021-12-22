 يعزز قدراتها العسكرية.. باكستان تختبر صاروخاً يتجاوز مداه 900 كيلومتر

اختبر الجيش الباكستاني، الثلاثاء، صاروخ كروز محلي الصنع من طراز "بابور" يتجاوز مداه 900 كيلومتر، ضعف مسافة صاروخ سابق من الطراز نفسه.

وأفاد البيان العسكري الباكستاني أن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "بابور كروز 1بي"، مطور محليا. وكانت النسخة السابقة ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

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#Pakistan today conducted a successful test of an enhanced range version of the indigenously developed #Babur Cruise Missile 1B. Today’s launch was witnessed by Lt General Nadeem Zaki Manj, DG Strategic Plans Division…@OfficialDGISPR #PakistanArmy #ISPR

1/4 pic.twitter.com/dU5OeH8NfQ — Pakistan Armed Forces 🇵🇰 (@PakistanFauj) December 21, 2021

ويعزز المدى المضاعف للصاروخ القدرة العسكرية لباكستان النووية.

وتشوب التوترات العلاقة بين باكستان وجارتها الهند، التي تمتلك ترسانة نووية، بعد أن خاضتا ثلاث حروب.

ويراقب المجتمع الدولي الحشد العسكري في كلا البلدين عن كثب حيث اقتربت الهند وباكستان بشكل خطير من حرب رابعة مرتين على الأقل خلال العقدين الماضيين.