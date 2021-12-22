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 يعزز قدراتها العسكرية.. باكستان تختبر صاروخاً يتجاوز مداه 900 كيلومتر

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الصاروخ الباكستاني
تجربة الصاروخ الباكستاني

يعزز قدراتها العسكرية.. باكستان تختبر صاروخاً يتجاوز مداه 900 كيلومتر

الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "بابور كروز 1بي"، مطور محليا. وكانت النسخة السابقة ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

إسلام أباد - أسوشييتد برس 

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اختبر الجيش الباكستاني، الثلاثاء، صاروخ كروز محلي الصنع من طراز "بابور" يتجاوز مداه 900 كيلومتر، ضعف مسافة صاروخ سابق من الطراز نفسه.

إطلاق الصاروخ الباكستاني
إطلاق الصاروخ الباكستاني

وأفاد البيان العسكري الباكستاني أن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "بابور كروز 1بي"، مطور محليا. وكانت النسخة السابقة ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

ويعزز المدى المضاعف للصاروخ القدرة العسكرية لباكستان النووية.

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وتشوب التوترات العلاقة بين باكستان وجارتها الهند، التي تمتلك ترسانة نووية، بعد أن خاضتا ثلاث حروب.

ويراقب المجتمع الدولي الحشد العسكري في كلا البلدين عن كثب حيث اقتربت الهند وباكستان بشكل خطير من حرب رابعة مرتين على الأقل خلال العقدين الماضيين.

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