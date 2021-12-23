محكمة تركية تقرر استمرار حبس المعارض عثمان كافالا

قررت محكمة الجنايات العليا 13 في اسطنبول، اليوم الخميس، استمرار حبس رجل الأعمال والمعارض عثمان كافالا، اليوم الخميس، حتى جلسة 17 يناير القادم، في قضية احتجاجات متنزه "جيزي وجارشي".

وكان فريق الدفاع استأنف القرار في وقت سابق أمام محكمة الجنايات العليا 13، التي رفضت الاستئناف في 10 ديسمبر الجاري.

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يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة تركية تمديد اعتقال كفالا، إذ صدر قرار بتمديد اعتقاله بموجب قرار من إحدى محاكم إسطنبول في فبراير ومرة أخرى في مايو الماضي.

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

فيما برأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد عام 2016.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول قرار تبرئة كافالا من قضية احتجاجات جيزي، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله قبل أشهر.