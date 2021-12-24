حريق هائل.. مقتل 37 شخصاً جنوب بنغلاديش

أعلنت خدمات الإطفاء في بنغلاديش، الجمعة، أن ما لا يقل عن 37 راكبا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حريق هائل اجتاح عبارة على نهر سوغاندا الجنوبي.

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وأضافت المعلومات أن الحريق انتشر في حوالي الساعة 3 صباح يوم الجمعة على متن العبارة إم في أفيجان -10 قبالة ساحل منطقة جالوكاتي.

وقال ضابط الإطفاء فضل الحق، إن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 37 جثة وأنقذوا 72 راكبا مصابا، مشيرا إلى أن مهمة الإنقاذ مستمرة ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا.

كما لم ترد أنباء عن سبب الحريق.

حوادث كثيرة

يذكر أن حوادث العبارات تنتشر كثيراً في البلاد، وغالبًا ما يُلقى باللوم على الاكتظاظ والتراخي في تنفيذ قواعد السلامة في بنغلاديش، التي يقطعها حوالي 130 نهرًا.

وتعتبر العبارات وسيلة نقل أساسية، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية.

ولقي في أبريل / نيسان، 25 شخصا حتفهم بعد اصطدام عبارة بسفينة أخرى وانقلابها خارج العاصمة البنغلاديشية.