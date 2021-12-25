.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس وزراء إثيوبيا: قراراتنا بعدم تقدم الجيش ليست عاطفية

  • الخط
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد(أرشيفية- فرانس برس)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد(أرشيفية- فرانس برس)

رئيس وزراء إثيوبيا: قراراتنا بعدم تقدم الجيش ليست عاطفية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، أن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست عاطفية، ولكنها تستند على فوائد دائمة للبلاد، وذلك بعد توجيه الجيش بالبقاء في الأماكن التي استعادها من جبهة "تحرير تيغراي".

وأضاف في بيان، اليوم الجمعة أن الحملة التي أطلقتها الحكومة حققت هدفها الأول المتمثل بإخراج "جبهة تيغراي" من اقليمي أمهرة وعفر، وأمرت الحكومة الجيش بالبقاء في المناطق التي استعادها.

إثيوبيا: انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها العرب والعالم إثيوبيا: انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها

كما، تابع قائلاً إنه "في الماضي أغرقت القرارات العسكرية العاطفية بلادنا في حلقة مفرغة من الحرب، وحملة إضعاف إثيوبيا متعددة الأوجه، والخطر ليس واضحًا فحسب، بل خفيًا أيضًا، والحروب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاستخباراتية تُشن بطريقة منظمة ومتطورة حاليا".

وحدة الأراضي

إلى ذلك، شدد آبي أحمد على أن بلاده لا تخوض المعركة فحسب، بل تحارب أيضًا الحملة الدولية الساعية لإضعافها.

واضاف أن "لقوات الدفاع حق دستوري لدخول اقليم تيغراي، بل ويجب عليهم أيضًا الدخول في أي وقت في حال وجود تهديدات امنية لوحدة أراضي إثيوبيا وسيادتها، على حد قوله.

كذلك، قال إن الجيش يتمركز في مناطق استراتيجية ويراقب عن كثب أنشطة الجبهة.

نازحون من تيغراي (أ ف ب)
نازحون من تيغراي (أ ف ب)

وذكر أن "شعب تيغراي، مثله مثل باقي الشعوب الإثيوبية ، ولديهم القدرة على محاربة مسلحي الجبهة ويجب عليهم عدم احتوائهم.

تحقيق الأهداف

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن في 23 ديسمبر الجاري، أن العملية العسكرية ضد جبهة تيغراي اختتمت بتحقيق أهدافها الرئيسية.

يذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في صراع تيغراي الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيغراي الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح آبي رئيسا للوزراء عام 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها
بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية
صور.. مدينة سعودية تحتضن 100 قرية أثرية صور.. مدينة سعودية تحتضن 100 قرية أثرية
مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس
صابر الرباعي عن صوت حسن شاكوش: يشبه طبقة النساء صابر الرباعي عن صوت حسن شاكوش: يشبه طبقة النساء
قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا
قبل أن تذهب
احتفالات "خجولة" بعيد الميلاد في بيت لحم بسبب أوميكرون
احتفالات "خجولة" بعيد الميلاد في بيت لحم بسبب أوميكرون
اكتشف المزيد