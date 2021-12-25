.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قبيل مظاهرات السودان.. السلطات تقطع الإنترنت والاتصالات

  • الخط
تظاهرات الخرطوم 19-12-2021 (فرانس برس)
مظاهرات سابقة في الخرطوم (فرانس برس)

قبيل مظاهرات السودان.. السلطات تقطع الإنترنت والاتصالات

من المقرر أن تتوجه المظاهرات إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قبل ساعات من انطلاق تظاهرات مرتقبة، أعلنت عن تسييرها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة رفضا للاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة.

السودان.. الحرية والتغيير تجيز مقترحها بشأن المرحلة الانتقالية العرب والعالم السودان.. الحرية والتغيير تجيز مقترحها بشأن المرحلة الانتقالية

وأفادت مراسلة "العربية/الحدث"، السبت، نقلا عن شهود عيان، بدخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم باستثناء جسري سوبا والحلفايا.

ومن المقرر أن تتوجه المظاهرات إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة، في حين اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.

اشتباكات مع الأمن

وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري (2021)، تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري.

كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا.

وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.

اتفاق سياسي

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

من مظاهرات السودان (فرانس برس)
من مظاهرات السودان (فرانس برس)

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي
شاهد.. جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأطفال توثقها الفيديوهات شاهد.. جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأطفال توثقها الفيديوهات
الأكثر قراءة
بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية
شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها
مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة
مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس
مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا
قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا
قبل أن تذهب
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
اكتشف المزيد