رئيس الوزراء الإسرائيلي بالحجر بعد إصابة ابنته بكورونا

قالت صحيفة "جيروزالم بوست"، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دخل الحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن بينيت خضع لفحص كورونا قبل اجتماع مجلس الوزراء في هضبة الجولان، وظهرت نتائج الاختبار سلبية، لكنه رغم ذلك دخل الحجر الصحي بعد الأنباء عن إصابة ابنته.

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واحتفل مليارات الأشخاص بعيد الميلاد، أمس السبت، في ظل جائحة كوفيد-19 التي أعاقت الاحتفالات للعام الثاني على التوالي، حيث أصبح أوميكرون هو المتحور المهيمن على العالم.

وأُلغيت أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم، خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحور كورونا أوميكرون شديد العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

ومع موسم الأعياد وتسلل وانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لكل أرجاء المعمورة، كررت منظمة الصحة العالمية توصياتها بالحرص على اتباع عامل هام جداً للوقاية من كورونا ومتحوراته، وبالأخص أوميكرون سريع الانتشار.. ألا وهو التهوية الجيدة.

في المقابل تشير الدراسات المختبرية المبكرة على الخلايا البشرية إلى أن المتحور أوميكرون قد يكون هي الأقل كفاءة في التسلل إلى الرئتين والانتشار من خلية إلى أخرى، مقارنة بالمتحورات الأخرى من فيروس كورونا.

وقد يساعد هذا في تفسير بعض البيانات المبكرة من دول مثل جنوب إفريقيا وبريطانيا، التي تشير إلى أن سلالة أوميكرون تسبب "مرضاً أقل خطورة".

لكن وعلى الرغم من أن أوميكرون قد لا يغزو خلايا الرئة بكفاءة، فإن الدراسة الجديدة التي نشرها موقع "لايف ساينس" Live Sciece العلمي الأميركي، أكدت أن المتغير الجديد يتجنب معظم الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.