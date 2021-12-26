قائد إسرائيلي: نواصل الاستعداد لأي سيناريو مواجهة مع إيران 

قال قائد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الميجر جنرال أوري غوردين، مساء اليوم الأحد، إنَّ بلاده تستعد لأي سيناريو مواجهة مع إيران.

إسرائيل تهدد إيران بآلاف الصواريخ على أراضيها

وأكد جاهزية إسرائيل للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تتعرض لها، وذلك رداً على تهديد إيراني بشن مثل هذه الهجمات.

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وأضاف: "إسرائيل جاهزة للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل إطلاق آلاف الصواريخ على أراضيها".

تحصين الجبهة الداخلية

كما أكد غوردين أن على إسرائيل"مواصلة استعداداتها وتحسين جاهزيتها للتعامل مع هذا السيناريو إلى جانب سد النواقص القائمة في مجال تحصين الجبهة الداخلية".

و السبت، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر محاكاة لعملية استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي فيما كشفت فيما بعد بعض وسائل الإعلام زيف الفيديو حيث نشرت فيديوهات أخرى تظهر تفجير المجسم من الداخل وليس بفعل الصواريخ التي أطلقت عليه كما ادعت إيران .

وأظهر المقطع عدداً من الآليات الضخمة التي تحمل صواريخ باليستية وآلية أخرى تحمل عدداً من الطائرات المسيرة الانتحارية.