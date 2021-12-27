المبعوثة الأممية الجديدة لميانمار تعرب عن قلقها العميق لتصاعد العنف

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار نويلين هيزير الاثنين عن "قلقها العميق" حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.

وقالت هيزير في أول بيان منذ عيّنت في أكتوبر إنها تشعر "بقلق عميق حيال تواصل تصاعد العنف في ولاية كايين وأجزاء أخرى من ميانمار".

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وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الأول من فبراير عندما أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمنتخبة ديمقراطيا، التي حكم عليها بالسجن أربع سنوات وتواجه قضايا جنائية أخرى.

وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 1375 شخصا على الأقل قتلوا وسجن أكثر من ثمانية آلاف في إطار حملة على المحتجين والمعارضة المسلحة منذ الانقلاب العسكري.

وتنكر الحكومة العسكرية هذه الأعداد وتقول إن جنودا قتلوا كذلك في الاشتباكات.