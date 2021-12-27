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لافروف: المحادثات مع واشنطن ستبدأ بعد عطلة رأس السنة

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سيرغي لافروف (رويترز)
سيرغي لافروف (رويترز)

لافروف: المحادثات مع واشنطن ستبدأ بعد عطلة رأس السنة

موسكو قدمت مسودات وثائق أمنية تطالب الناتو برفض عضوية أوكرانيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى

موسكو _ أسوشييتد برس

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أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الاثنين، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مطالبة موسكو بضمانات غربية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل أوكرانيا، ستبدأ بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال لافروف في مقابلة الاثنين "سننفذ مع الولايات المتحدة العمل الرئيسي للمفاوضات التي ستعقد فور انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة".

تستمر العطلة في روسيا لمدة عشرة أيام حتى التاسع من يناير.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت موسكو مسودات وثائق أمنية تطالب الناتو برفض عضوية أوكرانيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى والتراجع عن الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

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رفضت واشنطن وحلفاؤها تقديم مثل هذه التعهدات، لكنها قالت إنها مستعدة للمحادثات.

تأتي المطالب الواردة في معاهدة روسيا والولايات المتحدة المقترحة، واتفاق أمني بين موسكو والناتو، وسط توتر متصاعد بشأن زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ما أثار مخاوف من غزو محتمل.

بيد أن روسيا نفت أن لديها خططا لمهاجمة جارتها، لكنها ضغطت للحصول على ضمانات قانونية تستبعد توسع الناتو ونشر الأسلحة هناك.

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