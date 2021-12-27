وزير داخلية لبنان يوقع مرسوما للدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
تحديد الاقتراع في الداخل يوم 15 مايو
وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.
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- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
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