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وزير داخلية لبنان يوقع مرسوما للدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

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الانتخابات اللبنانية انتخابات لبنان
تعبيرية

وزير داخلية لبنان يوقع مرسوما للدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

تحديد الاقتراع في الداخل يوم 15 مايو

دبي _ العربية.نت

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وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.

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- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.

- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

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